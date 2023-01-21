В Керчи иномарка рано утром сбила пешехода

ДТП случилось на улице Горького. Фото: МВД по Республике Крым/VK

В Керчи 21 января легковой автомобиль сбил человека. Все произошло рано утром.

- В 5.45 утра водитель автомобиля «Toyota Mark II» на улице Горького, в районе дома №3, совершил наезд на мужчину, - сообщили предварительные данные в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что пострадавший переходил дорогу там, где не было «зебры». Пострадавшего, который получил телесные повреждения различной тяжести, отправили в местную больницу.

Водителем легкового авто занялись правоохранители: в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции в городу Керчь выясняют все нюансы этого дорожно-транспортного происшествия, в котором пешеход получил травмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50