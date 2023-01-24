Глава Крыма обозначил критерии, по которым оценят работу глав администраций муниципалитетов

Фото: Сергей Аксенов/tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил критерии, по которым будет оцениваться работа глав администраций муниципалитетов в период с 1 по 7 февраля.

Во-первых, главы администраций должны решить проблемы уличного освещения в своих муниципалитетах, задействовав всю имеющуюся инфраструктуру.

- В ближайшее время главы администраций совместно с руководством РЭС и инженерами должны оценить объемы имеющейся инфраструктуры и в случае необходимости обеспечить прокладку новых электрических сетей, - отметил Глава республики.

Во-вторых, на остановочных павильонах муниципалитетов должно быть размещено расписание движения общественного транспорта. Расписание, соответственно, должно соблюдаться перевозчиками.

В-третьих, в каждом муниципалитете должно быть завершено распределение между собственниками, пользователями и арендаторами зон земельных участков, за уборку и санитарную очистку которых они в ответе. В том числе это касается и придомовых территорий МКД.

Кроме того, все предприятия, занимающиеся уборкой и озеленением, должны быть полностью обеспечены достаточным количеством сотрудников и инструментов.

Аксенов указал, что по результатам промежуточных итогов может быть проведено служебное расследование, в случае если целевые показатели не будут достигнуты в достаточной мере.

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