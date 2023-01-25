Симферополец, ударивший знакомого ножом в живот, получил 3,5 года колонии

Приговор пока не вступил в силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя, который вонзил нож в своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Установлено, что в ноябре 2021 года, находясь в одном из заведений общественного питания в районе Железнодорожного вокзала г. Симферополя, мужчина нанес своему знакомому, с которым вступил в конфликт, один удар ножом в область живота, – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по пункту «з» части 3 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу, добавили в прокуратуре.

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