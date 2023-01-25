В Симферополе прошел чемпионат и первенство города по тайскому боксу

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В крымской столице прошли чемпионат и первенство города по тайскому боксу. Соревнования собрали 208 спортсменов. Совсем скоро победили представят Крым на состязаниях в Южном федеральном округе.

- У нас предстоит 7 февраля выезд на соревнования Южного федерального округа, поэтому в планах собрать первые номера Крыма и попробовать свои силы, - рассказал «Крым 24» главный судья соревнований Алексей Гаевский.

Напомним, ранее в симферопольской Спортивной школе № 2 прошли соревнования волейболисток. Участие принимали команды девочек до 13 лет.

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