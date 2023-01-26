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НовостиОбщество26 января 2023 6:12

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 26 января

Запланированные ранее восстановительные работы завершили раньше времени
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Фото: Марат Хуснуллин/Tg

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено раньше времени 26 января, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Сегодня в 08.00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

В то же время в четверг продолжает штатно работать Керченская паромная переправа. С начала ее работы в обе стороны было перевезено более 71 тысячи пассажиров.

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