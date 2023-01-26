Через Керченский пролив за все время перевезли более 72 тысяч пассажиров

По проливу нет действующих штормовых предупреждений
Фото: Иван МАКЕЕВ
С начала возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 72 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Минтранса РФ.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.
По проливу действующих штормовых предупреждений на 26 января нет.
Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 26 января. Запланированные ранее восстановительные работы завершили раньше времени.
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