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НовостиОбщество26 января 2023 6:59

Через Керченский пролив за все время перевезли более 72 тысяч пассажиров

Штормовых предупреждений 26 января по проливу нет
Екатерина НАЗАРОВА
По проливу нет действующих штормовых предупреждений

По проливу нет действующих штормовых предупреждений

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 72 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

По проливу действующих штормовых предупреждений на 26 января нет.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 26 января. Запланированные ранее восстановительные работы завершили раньше времени.

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