Через Керченский пролив за все время перевезли более 72 тысяч пассажиров

По проливу нет действующих штормовых предупреждений Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала возобновления работы Керченской переправы паромами в обе стороны было перевезено более 72 тысяч пассажиров. Об этом сообщается в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 72 344 пассажира, 54 601 единица автотранспорта и 6 019 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

По проливу действующих штормовых предупреждений на 26 января нет.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено 26 января. Запланированные ранее восстановительные работы завершили раньше времени.

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