Для 42 территориальных зон Севастополя определили градостроительные регламенты

Фото: Михаил Развожаев/Tg

Правилами землепользования и застройки в Севастополе были определены 42 территориальные зоны, в отношении каждой из которых установлены своих градостроительные регламенты. Об этом сообщил мэр города Михаил Развожаев.

- Правилами (землепользования и застройки - Прим. ред.) определены 42 территориальные зоны. В отношении каждой из них установлены градостроительные регламенты, которые касаются в том числе застройки и эксплуатации любых объектов капитального строительства. Была проделана большая работа по определению статуса КРТ (комплексного развития территории) для территорий, потенциальных к развитию, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, в Генплане будут учтены изменения, влияющие на развитие Севастополя, в том числе рост населения и его потребность в коммунальных ресурсах. Особое внимание уделят охраняемым территориям и особо ценным землям сельхозназначения. Предстоит также решить вопросы развития Фиолента и других территорий СНТ, где наблюдается дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В рамках «полевых» исследований транспортной модели, к которым приступят в ближайшее время, специалисты будут изучать узкие места городского транспортного каркаса и пиковые нагрузки на магистрали. Работа будет продолжатья несколько месяцев, в том числе летом, когда кардинально изменятся транспортные потоки.

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