Суд вынес приговор жительнице Феодосии, обокравшей стариков на два миллиона рублей

Ущерб, причиненный пожилым людям, был частично возмещен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии местную жительницу осудили на три года колонии за хищение обманным путем денег у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- В суде установлено, что подсудимая с 2016 года по июль 2022 года, выбрав в качестве потенциальных потерпевших пожилых граждан, ходила по многоквартирным домам, представлявшись покупателем книг, соседкой, работником социальной службы, - говорится в сообщении.

Под разными предлогами обманщица проникала в чужие дома и уходила оттуда с деньгами, унося с собой от 40 до 920 тысяч рублей. Таким бесхитростным образом ей удалось умыкнуть более 2 миллионов рублей. Она признана виновной в совершении девяти эпизодов краж. Одним из потерпевших стал ветеран Великой Отечественной войны.

Наказание крымчанка будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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