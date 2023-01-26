Крымского общественника Эйваза Умерова приговорили к трем годам колонии за избиение подчиненного

Приговор огласили в Феодосийском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 26 января в Феодосийском городском суде огласили приговор крымскому общественнику, главе региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйвазу Умеру.

Согласно данным из картотеки суда, его обвиняли по третьей части статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).

- По информации источника, в 2019 году будучи заместителем главы администрации Судака Умеров избил своего подчиненного, - пишет «Крым-24» со ссылкой на инсайдера.

Эйваза Умерова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Получить комментарий по поводу приговора в Феодосийском городском суде «КП» не удалось, там потребовали написать официальный запрос.

Напомним, в начале октября Эйваз Умеров оказался в центре скандала. Советник главы Крыма Эрвин Мусаев обвинил общественника в нападении на себя.