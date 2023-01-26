В Саках открыли новое отделение центра МФЦ «Мои документы»

В Саках открыли новое отделение МФЦ. Фото: "Крым 24"

В Саках на улице Михайловское шоссе, 94 м открыли новое отделение центра МФЦ «Мои документы».

Как передает «Крым 24», там уже есть все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы удобные пандусы, кнопка вызова персонала, автоматические двери, оптимальная высота стоек.

Для приема заявителей организована работа 11 окон, а также работает сектор пользовательского сопровождения на двух рабочих места.

Доехать до нового офиса МФЦ можно общественным транспортом (местные автобусы №1, 1а, 6, 7 - остановка «Военстрой»).

Ранее сообщалось, что в Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ. Специально оборудованный автомобиль будет выезжать в отдаленные населенные пункты.

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