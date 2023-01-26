Аксенов: значительная часть дорожной спецтехники в Крыму используется неэффективно

Фото: ГУП РК «Крымавтодор»

Значительная часть имеющейся у крымских муниципалитетов дорожной спецтехники используется неэффективно, средняя загрузка единицы техники может составлять всего 22 минуты в день. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.

– Министерству транспорта Республики Крым необходимо составить графики эксплуатации дорожных машин, чтобы обеспечить их максимальную загрузку, а также минимизировать привлечение техники со стороны, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Кроме того, Минтрансу РК совместно с «Крымавтодором» и главами администраций поручено учитывать зоны ответственности и приоритетность работ.

Ранее Аксенов анонсировал открытие трех новых автобусных маршрутов между Крымом и Херсонской областью. Автобусы будут ходить через семь населенных пунктов - Симферополь, Ялту, Алушту, Красноперекопск, Джанкой, Армянск и Первомайское.

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