Аксенов: значительная часть дорожной спецтехники в Крыму используется неэффективно

Фото: ГУП РК «Крымавтодор»
Значительная часть имеющейся у крымских муниципалитетов дорожной спецтехники используется неэффективно, средняя загрузка единицы техники может составлять всего 22 минуты в день. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов республики.
– Министерству транспорта Республики Крым необходимо составить графики эксплуатации дорожных машин, чтобы обеспечить их максимальную загрузку, а также минимизировать привлечение техники со стороны, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Кроме того, Минтрансу РК совместно с «Крымавтодором» и главами администраций поручено учитывать зоны ответственности и приоритетность работ.
Ранее Аксенов анонсировал открытие трех новых автобусных маршрутов между Крымом и Херсонской областью. Автобусы будут ходить через семь населенных пунктов - Симферополь, Ялту, Алушту, Красноперекопск, Джанкой, Армянск и Первомайское.
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