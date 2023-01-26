В Крыму за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы три человека. Об этом утром 26 января сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 7 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 211 287 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 001 человек выздоровел, 5 417 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 19 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Умер 1 человек в возрасте 88 лет, – говорится в сводке.

Шесть человек выписали из больницы. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 39 человек, из них 34 – с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 703 случая коронавируса, выздоровели 95 050 человек.

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