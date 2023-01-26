Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 10:12

В Керчи на восемь лет осудили жителя Сочи за покушение на сбыт наркотиков

Мужчина несколько раз приезжал в Крым за «товаром»
Дмитрий Коренев
В августе прошлого года мужчина попался на досмотре с 80 дозами «товара»

В августе прошлого года мужчина попался на досмотре с 80 дозами «товара»

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи осудили 45-летнего жителя Сочи. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, он признан виновным по части 3 статьи 30 – пункту «б» части 3 статьи 228.1 РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

– Установлено, что житель г. Сочи неоднократно приезжал на территорию Республики Крым, где приобретал наркотическое средство марихуану для последующего сбыта, – говорится в сообщении.

В августе прошлого года мужчина попался на досмотре с 80 дозами «товара». Согласно приговору, ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50