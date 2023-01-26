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НовостиПолитика26 января 2023 10:59

Ялта отправила пять тонн гуманитарной помощи для жителей Запорожской области и участников СВО

В груз вошли теплые вещи, продукты питания, спальные мешки, карематы и иные предметы
Дмитрий Коренев
Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Из Ялты в зону проведения специальной военной операции отправится очередная партия гуманитарной помощи. Пятитонный груз предназначен для жителей освобожденной части Запорожской области и военнослужащих, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Жителям освобожденных территорий Запорожской области передаем теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости. А нашим защитникам - балаклавы, шапки, пайты от организованного на базе подростково-молодежного центра пошивочного цеха, шерстяные носки от волонтеров-вязальщиц. Также - партию спальных мешков, карематов и иных предметов, – написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, 24 января Ялта передала очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО в Херсонской области. Следующий выезд в этом направлении планируется на следующей неделе.

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