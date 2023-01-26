В Крыму в 2023 году яровыми культурами планируют засеять 270 тысяч гектаров

План сева овощных культур и картофеля в этом году увеличен на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 270 тысяч гектаров планируют засеять зерновыми культурами в Крыму в 2023 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

Яровых зерновых и зернобобовых планируется посеять на 17% больше, чем в 2022 году. Яровой пшеницей засеют порядка 140 гектаров, яровым ячменем – около 40 тысяч га, овсом – примерно 4 тысячи га.

– Также увеличим план сева овощных культур и картофеля примерно на 20%, это чуть больше 10 тысяч гектаров, – добавил Савчук.

Ранее сообщалось, что с 2014 года темп закладки плодовых садов в Крыму увеличился в четыре раза. За 9 лет в республике заложено 7,5 тысячи га молодых садов.

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