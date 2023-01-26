В трех микрорайонах Симферополя отремонтировали дороги

Подрядчик применяет новые технологии для стабилизации грунта - это должно решить проблему поднятия грунтовых вод при обильных осадках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В микрорайонах Симферополя Хошкельды, Каменка и Марьино завершены работы по укладке дорожного покрытия. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Крыма.

По информации начальника управления дорожного хозяйства администрации Симферополя Анатолия Тараненко, на сегодняшний день установлена система водоотведения, обустроены тротуары, выполнена укладка асфальта, установлено уличное освещение.

– Остались незначительные работы в части нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаком и озеленения территорий, – говорится в сообщении.

Тараненко отметил, что подрядчик применяет новые технологии для стабилизации грунта. По его словам, это должно решить проблему поднятия грунтовых вод при обильных осадках.

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