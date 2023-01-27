Погода на 27 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

На востоке полуострова по утрам туманно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 января на Крымском полуострове будет чуть теплее, чем накануне.

- Без существенных осадков. Ночью и утром в восточных районах ожидается туман, слабый гололед, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +7...+9°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем +10…+12°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+10°, северо-восточный ветер 9-10 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+9°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Керчи +3…+5°, север-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7…+8°, восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+7°, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+6°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +2…+4°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +3…+5°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +6…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50