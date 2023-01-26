Крымчанка, задушившая пожилую мать, отправится в колонию на пять лет

В Феодосии суд приговорил к пяти годам лишения свободы местную жительницу, которая задушила свою пожилую мать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии суд приговорил к пяти годам лишения свободы местную жительницу, которая задушила свою пожилую мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

– Судебным разбирательством установлено, что вечером 5 мая прошлого года женщина, находясь в квартире, расположенной по ул. Дружбы, в ходе ссоры с матерью, удушила ее с помощью подушки и одеяла, – говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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