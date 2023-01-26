В Симферополе готовят к открытию Дворец водных видов спорта

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Дворец водных видов спорта в Симферополе готовят к открытию. Ход работ проверил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

– В декабре минувшего года были завершены мероприятия по вводу Дворца водных видов спорта, а также работы по строительству сетей внеплощадочной канализации данного объекта, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Фото: Юрий Гоцанюк, t.me/YuriyGotsanyuk

Напомним, во Дворце будут проходить тренировки по спортивному плаванию, синхронному плаванию и водному поло. Здесь три бассейна; площадь самого большого - 50 метров, физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых рассчитан на 25 метров, также есть бассейн для детей.

В конце февраля 2022 года министр спорта республики Ольга Торубарова заявила, что Дворец водных видов спорта готов на 90%. Предполагалось, что уже к сентябрю он должен был открыть свои двери для первых посетителей, однако открытие объекта перенесли из-за отсутствия канализации. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил наказать виновных в срыве сроков строительства.

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