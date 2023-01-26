18-летний алуштинец устроился стажером в интернет магазин, чтобы стащить телевизор

Горе-стажер заказал телевизор почти за 30 тысяч на сайте, но решил его не оплачивать. Фото: скриншот из видео

В Алуште 18-летний парень неправильно понял смысл стажировки. Он устроился в пункт выдачи заказов одного известного онлайн-магазина, но на работе долго не задержался - украл дорогую технику.

Как рассказали в пресс-службе МВД Крыма, при проведении инвентаризации на торговой точке, сотрудники заметили пропажу телевизора стоимостью 28,5 тыс. рублей. Заказ при этом не был оплачен.

Выяснилось, что в деле замешан бывший стажер, который, на удивление, после пропажи «плазмы» перестал выходить на работу. Виновника быстро вычислили по камерам наблюдения.

В краже парень признался. Выяснилось, что телевизор он заказал сам, но денег на его оплату у него не оказалось.

- Когда товар поступил, парень занес его на склад, а вечером после закрытия пункта выдачи унес технику домой. После этого молодой человек на работу уже не выходил, - рассказали в пресс-службе полиции.

На алуштинца завели уголовное дело по первой части 160 статьи (присвоение или растрата). На данный момент горе-стажер находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, либо крупный штраф.

Телевизор же полицейские вернули в магазин.