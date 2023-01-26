В Симферопольском районе застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких сел

Фото: пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым

В Симферопольском районе застрелили волка, который держал в страхе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета ветеринарии Республики Крым.

– В 1-м км юго-восточнее от с. Равнополье Симферопольского района отстрелен волк, который доставлял хлопоты жителям близлежащих населенных пунктов, – говорится в сообщении.

Специалисты госветслужбы взяли патологический материал, чтобы исключить вирус бешенства.

В ведомстве отмечают, что проверять на бешенство необходимо каждого добытого на охоте или в результате отстрела волка или шакала. Это позволит понимать территориальную распространенность вируса в дикой фауне.

Ранее сообщалось, что в крымском поселке Багерово волки загнали в озеро 750 овец, 39 из них погибли.

Не так давно «Комсомолка» рассказывала о селе Шаумян в Сакском районе, куда каждую ночь наведывались волки. Хищники нападали на поросят и барашков.

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