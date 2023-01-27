Две улицы Симферополя остались без воды до вечера 27 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Две улицы Симферополя из-за аварии остались без воды до вечера 27 января, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

- С 00.00 по 18.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: улица Кечкеметская 83, 85, 87, 89, 91, 93; улица Донская 41, 43, 45, 47, 49, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 27 января отключат свет. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование. Как и ранее, электроснабжение будет восстановлено к 17.00 вечера.

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