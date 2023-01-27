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НовостиОбщество27 января 2023 5:08

Две улицы Симферополя остались без воды до вечера 27 января

Произошла авария на водных сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Две улицы Симферополя из-за аварии остались без воды до вечера 27 января, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

- С 00.00 по 18.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: улица Кечкеметская 83, 85, 87, 89, 91, 93; улица Донская 41, 43, 45, 47, 49, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 27 января отключат свет. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование. Как и ранее, электроснабжение будет восстановлено к 17.00 вечера.

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