Две улицы Симферополя остались без воды до вечера 27 января

Воды по указанным адресам не будет временно
Фото: Екатерина НАЗАРОВА
Две улицы Симферополя из-за аварии остались без воды до вечера 27 января, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
- С 00.00 по 18.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: улица Кечкеметская 83, 85, 87, 89, 91, 93; улица Донская 41, 43, 45, 47, 49, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, где в Симферополе 27 января отключат свет. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование. Как и ранее, электроснабжение будет восстановлено к 17.00 вечера.
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