Восемь муниципальных аттракционов Симферополя проверили на безопасность

Фото: МБУК "Парки столицы"

В парках крымской столицы проверили все восемь муниципальных аттракционов.

- Все аттракционы проходят ежегодную аттестацию. В минувшем году была проведена колоссальная работа, шесть аттракционов отремонтировано и запущено. Также они были зарегистрированы в установленном порядке в Гостехнадзоре, - цитирует КИА директора МБУК «Парки столицы» Романа Филипенко.

Каждые две недели аттракционы проходят технический осмотр. В настоящее время все они работают штатно. На каждом из них есть табличка с государственным регистрационным знаком, номером, правилами пользования и данными о дате последней проверки.

Крымские аттракционы назвали самыми безопасными в России по итогам 2022 года. В республике за минувшие 12 месяцев было зафиксировано одно происшествие, в других же регионах страны регистрируют до двух происшествий ежемесячно.

Напомним, в Симферополе хотят возобновить работу аттракционов «Сюрприз» и «Орбита». Они расположены в Детском парке и парке имени Гагарина.

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