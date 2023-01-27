В Бахчисарае почтили память жертв блокады Ленинграда

Бахчисарайские кадеты узнали о подвигах жителей блокадного Ленинграда и восхитились их стойкостью Фото: Ирина ГЕРЦ

79 лет назад была героически снята блокада Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Под постоянными обстрелами окруженный фашистами город в сложнейших условиях почти 900 дней героически держал оборону. 18 января 2023 года исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады. Окончательно блокада была снята 27 января 1944-года.

Почтили память жертв страшных событий кадеты бахчисарайской «Школьной академии имени А. И. Мальцева». Важной темой для учащихся 7-К стал блокадный хлеб - символ жизни. С ноября по декабрь 41 года в Ленинграде действовали минимальные нормы - 125 граммов хлеба в сутки, «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

В школе провели акцию "Блокадный хлеб" Фото: Ирина ГЕРЦ

Кадеты прочитали стихотворение Ольги Берггольц. «...Я говорю с тобой под свист снарядов...» и сделали вывод, что только благодаря мужеству ленинградцев и поддержке всей страны город выстоял. Всем погибшим в годы блокады посвящены печальные и торжественные слова Ольги Берггольц на стене Пискаревского кладбища в Ленинграде: «Никто не забыт и ничто не забыто». В честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января учрежден День Воинской славы.

Кадеты «Школьной академии имени А.И. Мальцева» свято чтят память ленинградцев, погибших в годы блокады. Как отметила председатель общешкольного родительского комитета МБОУ УВК « Школьная академия» Елена Котляр, память о том непростом времени важно сохранить и передать юному поколению.

- Люди 872 дня жили в военной блокаде, без подвоза воды и продовольствия. Даже страшно представить, что они пережили. Не всем конечно, удалось дожить и дождаться снятия блокады Ленинграда, но мы всегда будем помнить о погибших и чтить их память. И очень приятно, что кадеты приняли участие в памятном событии.