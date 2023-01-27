Следком проверит информацию о предоставлении сироте аварийного жилья в Бахчисарайском районе

Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком начал проверку после публикации в соцсети информации о предоставлении сироте из Бахчисарайского района непригодного для жизни дома.

- Сообщается, что в июне 2021 года мужчине <...> администрацией Бахчисарайского района был выдан дом, в котором отсутствовало отопление, течет крыша и имеются дефекты стен, а установленное спустя время должностными лицами электроотопление непосильно сироте для оплаты, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.

Напомним, ранее в Сакском районе Крыма было возбуждено уголовное дело по факту приобретения жилья для сироты в разрушающемся доме. Цена жилья - 1,7 млн рублей. Фасад дома оказался частично разрушен, а инженерных сетей не было вовсе.

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