Работа опытных инженеров: как обеспечивается контроль над качеством дорог в Крыму

Дороги, которые прослужат десятки лет, должны быть, в первую очередь, безопасны. Фото: пресс-служба АО «ВАД»

К качеству строительных материалов при возведении объектов транспортной инфраструктуры требования очень высоки. Дороги, которые прослужат десятки лет, должны быть, в первую очередь, безопасны.

Уже несколько лет одним из строителей крымских дорог является компания «ВАД». На полуострове она хорошо известна как генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида». И дело здесь не только в возведении новой современной магистрали, изменившей транспортные потоки Крыма с северного на восточный въезд. У АО «ВАД» большой опыт работы по ремонту городских транспортных артерий, проверенный годами.

В дорожно-строительной лаборатории АО «ВАД» работают 28 опытных инженеров и техников-лаборантов. Они контролируют весь ход строительства и оценивают готовые конструктивные элементы на соответствие государственным стандартам и требованиям проекта.

Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе компании, на всех этапах дорожного строительства выделяется три вида контроля качества - входной, операционный и приемочный.

- Благодаря внедренному системному подходу, удается исключить риски использования некачественных материалов и производственного брака, - отметили в АО «ВАД».

Перед тем, как дорожно-строительные материалы (грунт, песок, щебень, щебеночно-песчаные смеси, геосинтетические материалы и т.п.) попадают на строительную площадку, они проходят тщательную проверку и подвергаются лабораторным испытаниям. Это и есть входной контроль.

Для исключения возможных дефектов при выполнении работ осуществляется операционный контроль качества. При его осуществлении широко используются специальные приборы, позволяющие контролировать процессы непосредственно на дороге. Так называемые экспресс-методы. Например, специалисты компании используют плотномер - прибор для получения достоверных результатов по температуре, плотности и степени уплотнения укладываемой асфальтобетонной смеси.

Оценить устойчивость асфальтобетонной смеси к колееобразованию в жарком крымском климате позволяет специальная установка, в которой образцы асфальтобетона подвергаются испытанию, имитирующему проезд колеса автомобиля десятки тысяч раз. К укладке в дорожное покрытие допускаются только те смеси, составы которых обеспечивают требуемую прочность и адгезионную стойкость.

Стоит отметить, что качество будущей дороги определяется не только самим асфальтобетонным покрытием, но и характеристиками грунтовых оснований, которые являются основанием для устраиваемой дорожной одежды. Для оценки качества устройства земляного полотна специалисты АО «ВАД» используют динамический плотномер, который имитирует динамическое воздействие от проезжающего автомобиля и позволяет точно определить, достаточно ли уплотнение грунта земляного полотна и будет ли деформироваться грунт в основании конструкции дорожной одежды с течением времени или нет.

Только в результате кропотливого труда и множества испытаний можно построить по-настоящему качественные дороги, которые прослужат десятки лет.