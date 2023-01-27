Директор спортивной школы в Гаспре подозревается в получении взятки в 350 тысяч рублей от подрядчика

Фото: Полиция Ялты/Tg/скриншот из видео

Директор спортивной школы в Гаспре задержан по подозрению в получении взятки от подрядчика, который занимался в этой школе ремонтом.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, контракт на выполнение работ за счет бюджетных средств был заключен между городской спортивной школой и частным предпринимателем.

- Директор спортшколы, достоверно зная о фактах частичного невыполнения строительных работ, подписал акты об их приемке, после чего распорядился выплатить подрядчику денежные средства в полном объеме на сумму свыше 3,5 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

За такую услугу директор спортшколы получил от посредника взятку в размере 350 тысяч рублей. В то же время в ходе проверки выяснилось, что 1,8 миллиона рублей строительной фирме просто «подарили».

Накануне все указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

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