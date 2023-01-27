В Крыму за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы четыре человека. Об этом утром 27 января сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 22 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 312 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 023 человека выздоровели, 5 417 скончались.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы два человека. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.

Семь человек выписали из больницы. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 37 пациентов, из них 31 – с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 97 730 случая коронавируса, выздоровели 95 083 человека.

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