Погода на 28 января 2023 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди, воздух прогреется до плюс 10 градусов

На Крымском полуострове дождливая суббота.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 января на Крымском полуострове будет мокро и пасмурно.
- Из-за южного циклона в Крыму пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +5...+7°.
В Севастополе облачно. Дождь. Днем южный ветер 6-11 м/с., тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+10°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +5…+6°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +5…+6°, север-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +4…+6°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +4…+5°, восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +2…+3°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +1…+3°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +4…+6°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +5…+10°.
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