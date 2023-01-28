НовостиОбщество 28 января 2023 7:05

Погода на 28 января 2023 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди, воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 января 2023 года в Крыму и Севастополе