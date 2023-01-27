В Раздольненском районе открыли памятные доски двум погибшим участникам спецоперации

Фото: razdolnoe.rk.gov.ru

26 января в Раздольненском районе Крыма официально открыли мемориальные доски Виктору Тошмотову и Дмитрию Лошатецкому, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте района.

Дмитрий Лошатецкий погиб 26 апреля 2022 года, Виктор Тошмотов – 29 августа. Оба героя указами президента РФ Владимира Путина представлены к ордену Мужества посмертно.

– Мемориальные доски установили на фасадах МБОУ «Серебрянская Школа-Детский Сад» и МБОУ «Кумовская Школа», в которых учились раздольненцы. <…> Решениями Раздольненского районного совета Республики Крым приняты решения присвоить Серебрянской школе-детскому саду имя кавалера ордена Мужества Виктора Тошмотова, а также Кумовской школе имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Лошатецкого, – говорится в сообщении.

Фото: razdolnoe.rk.gov.ru

Фото: razdolnoe.rk.gov.ru

Напомним, в Республике Крым уже 13 улиц носят имена героев специальной военной операции. Из них 7 – в Симферополе и Керчи.

​

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50