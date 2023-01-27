Стартовали работы по сооружению фундамента для новых общежитий КФУ в Симферополе

Стартовали работы по сооружению фундамента для новых общежитий Крымского федерального университета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовали работы по сооружению фундамента для новых общежитий Крымского федерального университета, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», который следит за исполнением работ.

Отмечается, что общая площадь фундаментных плит - более 13 тысяч квадратных метров.

- Уже выполнены все подготовительные работы: строительная площадка освобождена от элементов конструкций, подлежащих демонтажу. Выполнена разработка котлованов под здания общежитий, - рассказали в пресс-службе компании.

Возведение самих общежитий должно начаться в 2024 году. Они, напомним, будут рассчитаны на 250 и 450 мест. Также там будут расположены жилые, административные и подсобные помещения, в том числе для размещения маломобильных граждан.

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