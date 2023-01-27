В Симферополе на телевышке появится архитектурно-художественная подсветка

Сергей Аксёнов провел встречу с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети

Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Российской телевизионной и радивещательной сети (РТРС) Андрей Романченко в ходе рабочей встречи обсудили развитие телевещания в республике. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В частности, на встрече обсуждалась деятельность РТРС и поддержка телерадиовещания на территории республики, а также другие организационные вопросы.

– Кроме того, были обговорены планы работ по установке новой архитектурно-художественной подсветки на телевизионной вышке в городе Симферополе, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе готовят к открытию Дворец водных видов спорта. Во дворце три бассейна, один из которых – 50-метровый.

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