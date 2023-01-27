В 2022 году в Крыму создано более 13 тысяч новых семей

Больше всего новых семей создано в октябре Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Крыму поженились 13 863 пары. Об этом рассказали в Департаменте ЗАГС Минюста Республики Крым.

– Количество браков минувшего года больше количества 2021-го на 1342, когда было 12521 зарегистрированных бракосочетаний соответственно, а также весомо больше количества 2020-го года, тогда супругами стали 11166 пар влюбленных, – говорится в сообщении.

Пик бракосочетаний пришелся на осень. Больше всего новых семей создано в октябре – 1938, в сентябре – 1834 и в ноябре – 1525.

Чаще всего женились крымчане в возрасте 26-35 лет - 44% пар. В более осознанном возрасте 36-46 лет заключили брак 24% пар.

Самыми возрастными молодоженами в минувшем году стали 89-летний мужчина и 70-летняя женщина, 86-летний жених и 83-летняя невеста, 84-летний новобрачный и 77-летняя новобрачная.

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