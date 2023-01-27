В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за снега и дождя

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 28, 29 и 30 января 2023 года Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение ввиду ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- В связи с выходом южного циклона 28, 29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица, - говорится в сообщении.

Кроме того, в субботу и воскресенье ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Напомним, утром 27 января по Керченскому проливу действовало штормовое предупреждение. На территории Крымского полуострова в пятницу было относительно тепло - воздух местами прогрелся до +12 градусов.

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