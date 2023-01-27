Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Керчи

В Керчи присоединились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб". Фото: Администрация Керчи

В Керчи почтили память жертв блокадного Ленинграда. Траурный митинг состоялся на площади Ленина перед пантеоном Славы. К капсуле с землей из города на Неве члены ветеранских организаций и руководство Керчи возложили цветы.

- Мы помним о великом подвиге ленинградцев и солдат Красной армии, освободивших город на Неве, - отметил на митинге глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Участникам акции организаторы раздали кусочки «блокадного хлеба» весом в 125 граммов. Именно столько получал простой житель осажденного города, чтобы продержаться сутки.

К капсуле с землей из города на Неве возложили цветы. Фото: Администрация Керчи

Напомним, блокада Ленинграда немецкими войсками длилась почти девятьсот дней и ночей - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Общее число погибших от голода и в результате бомбежек составило более 1 миллиона человек.

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