Власти Керчи пообещали помощь семье 8-летнего мальчика, который умер от травм по вине пьяного водителя

Жуткое ДТП произошло 18 января. Фото: МВД по РК

Власти Керчи пообещали оказать помощь и поддержку семье 8-летнего мальчика, которого сбил пьяный лихач на BMW. Сегодня ночью, напомним, ребенок скончался в больнице.

- Страшное горе для родных и близких, да и всех керчан, которые все эти дни переживали о судьбе мальчика. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь и поддержку,- сообщил у себя в Telegram глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

ДТП, в котором пострадали двое детей, произошло вечером 18 января возле сквера «Солнечный» в районе улицы 1-й Пятилетки. Водитель BMW не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, снес арку на входе в сквер и сбил при этом двух мальчиков 7 и 8 лет. Как сообщили в МВД по РК, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

8-летний Даниил с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Больше недели врачи боролись за его жизнь, но он так и не вышел из комы. Жизни его друга ничего не угрожало.

Водитель, по вине которого произошло жуткое ДТП, задержан и сейчас под арестом. Против него завели уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50