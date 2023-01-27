Виллу «Ксения» в Симеизе выставили на торги

Фото: mzem.rk.gov.ru

Один из символов Симеиза, виллу «Ксения», выставили на продажу. Как сообщается на сайте министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, «объект недвижимого имущества отчуждается путем проведения открытых торгов в электронном виде».

Впрочем, за виллой 1906 года постройки и после продажи сохранится статус объекта культурного наследия регионального значения, и потенциальному новому хозяину придется это учитывать.

– Напомним, отчуждение имущества, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, осуществляется с безоговорочной обязанностью нового собственника по выполнению требований охранных обязательств. Требования утверждены приказом Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым от 11 мая 2018 года № 435 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца», – разъяснила министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.

Принять участие в торгах может любое заинтересованное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и места нахождения.

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