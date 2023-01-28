В Севастополе 10-летняя девочка оказалась в больнице, попав под колеса иномарки

Девочка получила различные травмы. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе десятилетняя девочка оказалась под колесами иномарки, перебегая дорогу. Как сообщили в пресс-службе полиции города-героя, ДТП произошло на дороге-дублере на улице Борисова вечером 26 января.

Юная жительница Севастополя возвращалась после дополнительных занятий в школе. Она решила перейти дорогу, не убедившись в отсутствии автомобилей, когда на нее наехал Opel, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

- В момент дорожно-транспортного происшествия школьница не увидела приближающийся автомобиль и вышла из-за припаркованных транспортных средств на проезжую часть, в результате чего попала под колеса иномарки, - рассказали в пресс-службе полиции города-героя.

Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в детскую больницу. Стоит отметить, что неподалеку юную пострадавшую ждала мама - она сидела в своей машине.