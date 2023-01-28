На Северной стороне Севастополя отремонтируют шесть дорог в 2023 году

Завершить работы на улице Кряжева планируется в первом квартале этого года. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе в 2023 году отремонтируют несколько дорог на Северной стороне. Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, на данный момент работы уже стартовали.

Речь идет о таких улицах, как Каховская, Потемкинцев, Софьи Перовской, Виноградная, Фрунзе и Симиренко. Кроме того, в 2023 году запланирован ремонт проездв от улицы Энергетиков до Туманной и от села Верхнесадового до садового товарищества Бельбек. Кроме того, отремонтировать планируется подъезды к поселку Любимовка и к селу Дальнему, а также переулок Кузнечный.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что на данный момент на Северной стороне стартовал ремонт дороги по улице Кряжева.

- Это один из объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируется в первом квартале 2023 года, - говорится в сообщении.