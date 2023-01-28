Запрет на проезд по мосту в Инкермане продлили до 30 марта

На участке осуществляются строительно-монтажные работы. Фото: Павел Иено\Telegram

Ограничение движения на мосту в Инкермане продлили до конца марта. Такая информация следует из приказа Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, опубликованном на сайте правительства города-героя.

Речь идет о мосту, расположенном на участке дороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, где проходит реконструкция. Сейчас там осуществляются строительно-монтажные работы.

- Ввести временное ограничение движения всех видов транспортных средств через путепровод с 5:00 25 января до 23:00 30 марта, - говорится в документе.

Стоит отметить, что ранее исполняющий обязанности замглавы Севастополя Павел Иено сообщил, что движение по мосту планируется запустить чуть раньше - в конце февраля или начале марта 2023 года.

- На особом контроле держу реконструкцию путепровода в Инкермане, - отмечал чиновник.