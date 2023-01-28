В Симферополе построят мемориальный сквер «Картофельный городок»

Так выглядит проект мемориального сквера. Фото: Владимир Константинов\Telegram

В феврале 2023 года в крымской столице начнут возводить мемориальный сквер на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок». Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Проект будущего комплекса уже утвержден. Кроме того, власти также опредили подрядчика работ. Мемориал построят на средства попечителей.

- На месте лагеря планируется установка памятного знака, организация аллеи. Здесь также будут размещены различные декорации, документальные фотографии из концентрационных лагерей, свидетельства узников, - подчеркнул Владимир Константинов.

Завершить все работы планируется к 9 мая. Как отметил спикер Госсовета Крыма, ко Дню Победы объект будет сдан.