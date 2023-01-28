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НовостиПолитика28 января 2023 13:34

Советник главы Крыма прокомментировал украинские заявления о поставках ракет для удара по полуострову

Крючков: в Вашингтоне есть дураки, идиотов - нет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Заявления Украины о якобы ударах по полуострову в Крыму считают бессмысленными

Заявления Украины о якобы ударах по полуострову в Крыму считают бессмысленными

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о поставках ракет для удара по полуострову. Эти слова Крючков назвал бессмысленными, отметив, что хоть «в Вашингтоне есть дураки, но идиотов - нет».

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

- Киевские петрушки говорят ради того, что бы говорить. Летчиков нет, кончились. Готовить их дело не быстрое, да и негде. F -16 хорошо будут смотреться в Монино, в парках Патриот, - заявил Олег Крючков.