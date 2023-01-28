Советник главы Крыма прокомментировал украинские заявления о поставках ракет для удара по полуострову

Заявления Украины о якобы ударах по полуострову в Крыму считают бессмысленными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о поставках ракет для удара по полуострову. Эти слова Крючков назвал бессмысленными, отметив, что хоть «в Вашингтоне есть дураки, но идиотов - нет».

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

- Киевские петрушки говорят ради того, что бы говорить. Летчиков нет, кончились. Готовить их дело не быстрое, да и негде. F -16 хорошо будут смотреться в Монино, в парках Патриот, - заявил Олег Крючков.