В Севастополе построят новые корпуса детского лагеря «Горный» за 70 млн рублей

Построят новые корпуса из быстровозводимых конструкций в сжатые сроки. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В Севастополе благоустроят детский оздоровительный лагерь «Горный». Как сообщил глава города-героя Михаил Развожаев, это станет возможным благодаря федеральной субсидии.

На базе детского лагеря построят еще три современных корпуса. Цена вопроса - 70 млн рублей. Уточняется, что за федеральный счет будет произведено строительство, а за счет бюджета города приобретут мебель и благоустроят территорию.

- Быстровозводимые конструкции соответствуют всем санитарным и пожарным нормам для отдыха детей и их оздоровления. Закончить работы мы планируем до 25 мая, - отметил губернатор.

С учетом новых корпусов лагерь «Горный» уже в этом сезоне сможет принять более 400 детей в смену. На данный момент за одну смену оздоравливается 260 детей.