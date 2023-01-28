В Севастополе на мысе Фиолент восстановили патриотический рисунок, который испортили вандалы

Граффити исправили в максимально быстрые сроки. Фото: Tg-канал исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова

В Севастополе восстановили испорченный патриотический рисунок в районе мыса Фиолент. Как сообщил исполняющий обязанности замгубернатора Евгений Горлов, надпись «Работайте, братья» теперь снова выглядит как новая.

Ранее в соцсетях жители города сообщили о том, что патриотическую надпись закрасили вандалы. Буквально за сутки властям удалось исправить ситуацию. О том, как проходят поиски хулиганов, пока не сообщается.

- Сотрудники Департамента городского хозяйства, невзирая на отсутствие точных координат, оперативно обнаружили точное место расположения граффити и привели их в порядок. Ситуацию исправили, рисунок как новый, - подчеркнул Евгений Горлов.