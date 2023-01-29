НовостиОбщество 28 января 2023 22:21

Погода на 29 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 января 2023 года в Крыму и Севастополе