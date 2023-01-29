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НовостиОбщество28 января 2023 22:21

Погода на 29 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе облачно.

В Симферополе облачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно. Дождь. Днем северо-западный 8-13 м/с., температура воздуха +4...+6°.

В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Днем тепло +5…+7°.

- В воскресенье пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+7°, западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +3…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +6…+8°, север-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +6…+7°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+3°, северный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+6°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +1…+3°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +5…+6°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +5…+10°.

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