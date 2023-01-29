Погода на 29 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Симферополе облачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 января на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе облачно. Дождь. Днем северо-западный 8-13 м/с., температура воздуха +4...+6°.
В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Днем тепло +5…+7°.
- В воскресенье пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +6…+7°, западный ветер 7-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +3…+5°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +6…+8°, север-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +6…+7°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +2…+3°, северный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +4…+6°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +1…+3°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +5…+6°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Вода в Черном море +5…+10°.
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