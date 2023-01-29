Дожди и мокрый снег ожидаются в Крыму 29 января

В Крыму в воскресенье ожидается дождь и мокрый снег Фото: Иван Макеев

Южный циклон 29 января принесет в Крым снег. Ожидается усиление северо-западного ветра, сообщает республиканский гидрометцентр.

- 29 января пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Ночью столбики термометров будут показывать от -1 до +4 градусов, на южном побережье до +7; днем от +2 до +7 градусов.

В столице Крым небо будет затянуто тучами. Ветер днем северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем - от 4 до 6 градусов тепла.

Напомним, 29 января в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

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