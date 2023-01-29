В Севастополе завели дело на мать-алкоголичку, которая довела двухлетнего ребенка до болезней

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Севастополе под уголовное дело попала 35-летняя местная жительница за ненадлежащее воспитание двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе УМВД города.
Злоупотребляя алкоголем, родительница подолгу оставляла сына без еды, присмотра и надлежащего ухода.
- В результате проведенной медицинской экспертизы у ребенка выявлены заболевания, обусловленные неблагоприятными условиями дома и ненадлежащим исполнением обязанностей по его воспитанию, - говорится в сообщении.
Мальчика забрали у матери и поместили в севастопольский «Дом ребенка», его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос об ограничении родительских прав. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50