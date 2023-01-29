В Севастополе завели дело на мать-алкоголичку, которая довела двухлетнего ребенка до болезней

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе под уголовное дело попала 35-летняя местная жительница за ненадлежащее воспитание двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Злоупотребляя алкоголем, родительница подолгу оставляла сына без еды, присмотра и надлежащего ухода.

- В результате проведенной медицинской экспертизы у ребенка выявлены заболевания, обусловленные неблагоприятными условиями дома и ненадлежащим исполнением обязанностей по его воспитанию, - говорится в сообщении.

Мальчика забрали у матери и поместили в севастопольский «Дом ребенка», его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос об ограничении родительских прав. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

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