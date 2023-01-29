На территории Республики Крым 29 января выявили 25 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 29 января выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 211 364. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

Также за минувшие 24 часа в регионе с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 9 человек, с начала пандемии - 62 783.

Смертельных случаев за минувшие сутки выявлено не было.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории города выявили 33 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 784. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находятся 48 пациентов, из них 41 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки в Севастополе от ковида умер один человек в возрасте 92 лет.

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