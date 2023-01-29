В Керчи сотрудник ДПС задержал подозреваемого в угоне ВАЗа

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Сотрудник Госавтоинспекции Керчи задержал подозреваемого в угоне голубого «ВАЗа» у местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Через полчаса после заявления об угоне автомобиль был найден.

- Инспектор ДПС отдела ГИБДД УМВД России по г. Керчи лейтенант полиции Богдан Донсков, направляясь на службу в районе улицы Свердлова, заметил в потоке транспортных средств автомобиль, который подходил под ориентировку угнанного автомобиля, - говорится в сообщении.

Лейтенант устроил погоню за шофером, который, среди прочего, своим агрессивным вождением создавал аварийную ситуацию на дороге. Очень скоро, пытаясь побыстрее скрыться, злоумышленник врезался в бордюр. Воспользовавшись случаем, сотрудник полиции быстро задержал правонарушителя.

После того, как на место прибыло подкрепление, на мужчину составили протокол. Задержанным оказался 49-летнийй местный житель. На 14 суток он помещен под арест. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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