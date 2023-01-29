Через Керченский пролив за все время паромами перевезли более 74 тысяч пассажиров

Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1816 рейсов
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
После возобновления работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено более 74 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 29 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 74 369 пассажиров, 56 371 единица автотранспорта и 6 218 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.
Напомним, Крымский мост перекроют 31 января на время надвижки последнего, четвертого, пролета. Ограничения будут действовать до 12.00. Водителей просят заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию.
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